Emmanuel Macron a informé qu’il avait pris connaissance d’une vidéo de la branche armée du Hamas, montrant Mia Shem, une jeune femme de 21 ans de nationalité franco-israélienne, retenue en otage. Le locataire de l’Élysée dénonce "l’ignominie que représente la prise d’otage de personnes innocentes et leur mise en scène odieuse", selon son entourage. Le président appelle à "sa libération immédiate et sans conditions".

"La France est pleinement mobilisée et travaille avec ses partenaires pour libérer les otages français retenus par le Hamas", souligne également l’Élysée, selon les médias nationaux comme TF1Info. Dimanche dernier, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a eu des discussions avec les familles de personnes assassinées ou enlevées, notamment avec la famille de Mia Shem, précise la présidence.

🇵🇸🇮🇱 Hamas Release a Video Of A Hostage.

Mia Shem, 21 years old, is a Shoham resident with French citizenship.

She was kidnapped by Hamas from Sderot on the 7th of October.

"I am a prisoner in Gaza and they treated me and performed a surgery on me that took 3 hours, and… pic.twitter.com/0u1QZ0RgxR

— Censored Men (@CensoredMen) October 16, 2023