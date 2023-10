Le Japon a réaffirmé vendredi 15 septembre que son Premier ministre, Fumio Kishida, demeurait ouvert à une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

"Détermination"

Le Japon a confirmé une nouvelle fois la disposition de Fumio Kishida, à rencontrer le dirigeant nord-coréen, "sans conditions préalables". Cette annonce intervient alors que le rapprochement récent entre Kim Jong-un et la Russie suscite des inquiétudes quant à une possible coopération militaire entre ces deux pays. "Le Premier ministre Kishida a exprimé sa détermination à rencontrer face à face" Kim Jong-un, "à tout moment et sans conditions préalables", a fait savoir le porte-parole du gouvernement japonais Hirokazu Matsuno, appuyant une position déjà exprimée par le Premier ministre nippon. "Nous aimerions organiser des discussions à haut niveau (…) sous le contrôle direct du Premier ministre afin de parvenir à une rencontre au sommet dès que possible", a continué M. Matsunon, rapportent Le Figaro et d’autres médias français.

La "priorité absolue" de Kim Jong-un

Cette semaine, Kim Jong-un effectue une visite en Russie, au cours de laquelle il s’est rendu en compagnie du président Vladimir Poutine au cosmodrome de Vostotchny, situé dans l’est du pays. L’objectif de cette rencontre est de renforcer les relations entre les deux régimes, dont militairement parlant. Mercredi, le dictateur nord-coréen a affirmé à Vladimir Poutine que Moscou remporterait une importante victoire face à ses adversaires, et il a souligné qu’un rapprochement avec la Russie serait la "priorité absolue" de sa politique étrangère.

