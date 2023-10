Le service sismologique américain (USGS) a annoncé ce nouveau tremblement de terre qui a secoué l’ouest de l’Afghanistan mercredi 11 octobre.

Un nouveau séisme de magnitude 6,3 a frappé l’ouest de l’Afghanistan mercredi 11 octobre, selon le service sismologique américain (USGS). Ce tremblement de terre s’est produit à une faible profondeur et son épicentre s’est situé à environ 29 kilomètres au nord de la ville de Hérat. Aucun décès n’a été signalé dans l’immédiat, rapporte Le Figaro.

Pour rappel, plus de 2 000 personnes ont perdu la vie dans cette région dans un précédent tremblement de terre qui s’est produit samedi 7 octobre. Il s’agit du séisme le plus meurtrier à avoir frappé ce pays pauvre et ravagé par la guerre en plus de 25 ans. En juin 2022, une secousse de magnitude 5,9 a fait plus d’un millier de morts et des dizaines de milliers de sans-abris, dans la province pauvre de Paktika (sud-est).

