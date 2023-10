Un séisme de magnitude 6,3 a secoué l’Afghanistan, samedi 7 octobre. Plus de 2 000 personnes ont perdu la vie, selon le gouvernement taliban.

D’innombrables dégâts

Un violent tremblement de terre de magnitude 6,3 a frappé la région d’Hérat, à l’ouest de l’Afghanistan, samedi 7 octobre.

La chaîne RTL précise que huit répliques relativement puissantes ont suivi la première secousse, provoquant une importante perte humaine.

En effet, Zabihullah Mujahid, porte-parole du gouvernement taliban a précisé sur le réseau social X que "2 053 martyrs sont morts dans 13 villages et 1 240 personnes ont été blessées". Selon ses dires, 1 320 maisons ont été complètement détruites.

Plus de 4 000 personnes affectées

L’OMS (Organisation mondiale de la santé) a indiqué que plus de 600 maisons ont été détruites ou partiellement endommagées dans au moins douze villages de la province d’Hérat. Au total, 4 200 personnes ont été affectées d’une façon ou d’une autre par le séisme, d’après la même source.

"Dès la première secousse, toutes les maisons se sont effondrées. Ceux qui se trouvaient à l’intérieur des maisons ont été ensevelis. Il y a des familles dont nous n’avons aucune nouvelle !", a déploré un rescapé du séisme.

Des séismes meurtriers dans le pays

L’Afghanistan subit fréquemment des séismes, notamment dans la chaîne de montagnes de l’Hindu Kush. Cette zone est proche du point de jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne. En mars, le nord-est du pays avait déjà été frappé par un tremblement de terre faisant 13 morts. Un séisme de magnitude 5,9 a fait plus d’un millier de morts et des dizaines de milliers de sans-abris en juin 2022, dans la province pauvre de Paktika (sud-est).

