Lundi 16 octobre, le mouvement islamiste palestinien Hamas a rendu publique une vidéo via son compte officiel sur Telegram. Cette vidéo met en scène une jeune femme qui s’exprime en hébreu, la montrant éveillée et allongée avec une blessure au bras. La légende qui accompagne la vidéo précise qu’elle aurait été enlevée "au premier jour" de l’attaque menée par le Hamas sur le territoire israélien, le 7 octobre.

La captive déclare qu’elle est à Gaza, et elle lance un appel en vue de sa libération, en affirmant être traitée de manière correcte. Dans une autre séquence de la vidéo, elle se présente devant la caméra en mentionnant être originaire du centre d’Israël. Cependant, il est essentiel de noter que l’authenticité de ces images reste sujette à confirmation.

Lundi matin, les autorités israéliennes ont évalué le nombre d’otages retenus dans la bande de Gaza lors de l’attaque du 7 octobre à 199. Cependant, la branche armée du Hamas a évoqué dans la soirée qu’ils étaient "entre 200 et 250", rapportent les médias français comme Le Parisien.

(Mise à jour : l’otage, Mia Shem, est franco-israélienne)

Il s’agit de la première diffusion d’une vidéo d’otage par le Hamas depuis son attaque sur le territoire israélien, ce qui a déclenché un conflit meurtrier. Selon les autorités israéliennes, le bilan des morts en Israël s’élève à plus de 1 400 personnes, dont des centaines de civils qui ont perdu la vie dans des localités proches de Gaza.

Depuis le début de l’attaque, Israël a maintenu une série de frappes continues sur la bande de Gaza, qui est contrôlée par le Hamas. Les autorités locales estiment que le nombre de décès dans la région s’élève à environ 2 750 personnes.

#Hamas terrorists released a video of an Israeli hostage, her eyes filled with fear. How many tears have those eyes shed ? They tortured her, broke her hand, and forced her to say, ’it’s all well".

We must unite from Belgium to the USA against these terrorists.#Israel #Gaza pic.twitter.com/ybhHGPgLnO

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 16, 2023