Un an après le décès de Mahsa Alimi, une nouvelle affaire semble émerger à Téhéran, que les autorités cherchent peut-être à dissimuler. Depuis dimanche, des allégations mettent en cause la police des mœurs pour une présumée agression contre une jeune fille de 16 ans alors qu’elle montait dans le métro de la capitale sans porter le voile. Les conséquences sont graves, car l’adolescente est dans un état critique à l’hôpital, comme l’a révélé l’agence de presse Reuters mercredi 4 octobre.

Bien que les autorités aient contesté les allégations de plusieurs organisations non gouvernementales, l’affaire d’Armita Geravandrappelle tristement celle de Mahsa Amini, décédée en septembre 2022 après avoir été appréhendée par la police des mœurs en raison de son port inadéquat du voile. Cet événement avait suscité un vaste mouvement de protestation au sein de la population iranienne, marquant ainsi un moment historique de contestation contre les règles perçues comme oppressives du régime des mollahs.

Des proches d’Armita Geravand ont signalé une présence inhabituelle de personnes en civil à l’hôpital, suggérant que les autorités considèrent l’affaire comme sensible. De plus, une journaliste a été arrêtée près de l’hôpital, suscitant des inquiétudes. Par ailleurs, les autorités iraniennes ont diffusé des images de vidéosurveillance montrant un groupe d’adolescentes, dont une sans hijab, entrant dans une rame de métro, puis ressortant avec la jeune femme, inconsciente.

Les autorités ont affirmé que son état résultait d’une baisse de tension, une explication fortement contestée par les militants des droits des femmes et la communauté internationale.

