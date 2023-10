Dariush Mehrjui, 83 ans, avait marqué l’histoire du cinéma iranien en 1969 avec ’La Vache’, un des premiers films de la nouvelle vague cinématographique en Iran. "Au cours de l’enquête préliminaire, nous avons constaté que Dariush Mehrjui et son épouse, Vahideh Mohammadifar, avaient été tués par de multiples coups de couteau au cou", a indiqué le chef de la justice de la province d’Alborz, Hossein Fazeli-Harikandi, rapportent les médias français comme France Info.

Dans une interview parue dimanche dans le journal Etemad, l’épouse du cinéaste avait révélé avoir fait l’objet de récentes menaces par un individu et que leur domicile avait été la cible d’une effraction. "L’enquête a montré qu’aucune plainte n’avait été déposée concernant l’entrée illégale dans la villa de la famille Mehrjoui et le vol de leurs biens", a continué M. Fazeli-Harikandi.

Dariush Mehrjui a notamment mis en scène ’Monsieur le naïf’ (1970), L’e Cycle’ (1974), ’Les Locataires’ (1987), ’Hamoun’ (1990), ’Sara’ (1993), ’Pari’ (1995) et ’Leila’ (1996). En 2014, le Forum des Images à Paris avait organisé une projection de ces films en présence du cinéaste lors d’un hommage rendu en son honneur.

Pendant la période de 1980 à 1985, le cinéaste a résidé en France, où il a réalisé le film ’Le Voyage au pays de Rimbaud’ (1983).

