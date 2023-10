L’Organisation mondiale de la santé (OMS) condamne fermement les ordres israéliens exigeant l’évacuation de 22 hôpitaux du nord de Gaza, traitant plus de 2000 patients.

Une situation équivalente à une "peine de mort"

La décision israélienne d’évacuer de force 22 hôpitaux situés dans le nord de Gaza suscite l’inquiétude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon l’agence onusienne, l’évacuation de ces 2000 patients vers le sud de Gaza, où les infrastructures de santé sont déjà surchargées, pourrait équivaloir à une peine de mort. Les capacités d’accueil sont largement dépassées, rendant difficile la prise en charge adéquate de nouveaux patients.

Une situation qualifiée de "catastrophe humanitaire"

L’OMS met en garde contre les conséquences désastreuses que cela peut avoir sur les patients les plus vulnérables, notamment les malades en soins intensifs, les nouveau-nés nécessitant une couveuse, les femmes enceintes confrontées à des complications, et d’autres personnes nécessitant des soins vitaux. "Ils risquent tous une détérioration immédiate de leur état ou la mort s’ils sont obligés de se déplacer et sont privés de soins vitaux pendant leur évacuation", prévient l’agence dans un communiqué publié à Genève.

Des choix déchirants

De plus, l’organisation souligne les choix difficiles auxquels sont confrontés les personnels de santé du nord de Gaza. Ces derniers doivent décider entre abandonner leurs patients, les exposer à un risque mortel en les déplaçant, ou risquer leur propre vie en restant à leurs côtés. Dans la plupart des cas, ils ont choisi de rester et de continuer à prodiguer des soins, en respectant leur serment de "ne pas nuire."

