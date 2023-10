Au septième jour du conflit entre Israël et le Hamas, l’armée israélienne a émis l’ordre d’évacuer "tous les civils de Gaza" vers le sud de cette région palestinienne.

Sous les frappes israéliennes

La branche armée du Hamas a rapporté que durant les dernières 24 heures, au moins 13 otages israéliens et étrangers, qui étaient retenus dans le nord de la bande de Gaza, ont perdu la vie à la suite de frappes aériennes israéliennes. "Treize prisonniers incluant des étrangers" sont morts dans 5 endroits à Gaza ciblés par des avions de combat israéliens, ont souligné les Brigades Ezzedine al-Qassam, rapportent les médias comme Euronews.

Plus tôt, l’armée israélienne a émis un appel à "l’évacuation de tous les civils de la ville de Gaza de leurs maisons vers le sud pour leur propre sécurité et leur protection et à se déplacer vers la zone au sud du Wadi Gaza", un ruisseau. "Vous ne serez autorisé à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu’une autre annonce le permettant sera faite", a-t-elle continué.

"Impossible"

Dans la soirée du jeudi 12 octobre, l’ONU avait expliqué avoir reçu une notification de l’armée israélienne concernant un ordre d’évacuation de près de 1,1 million de résidents du nord de la bande de Gaza vers le sud. "Les Nations unies estiment impossible qu’un tel déplacement de population ait lieu sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices", a affirmé Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l’organisation.

L’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a informé qu’elle déplaçait son centre d’opérations pour les réfugiés vers le sud de la bande de Gaza. Elle adresse un avertissement à Israël concernant la nécessité de garantir la sécurité des civils se trouvant dans les écoles et abris de l’ONU. D’après les Nations Unies, plus de 200 000 personnes sont actuellement hébergées dans 92 écoles gérées par l’UNRWA.

