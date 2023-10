"C’est plus d’une centaine d’actes antisémites" qui ont été comptabilisés en France, a fait savoir le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ce jeudi sur les ondes de France Inter. Ce sont "essentiellement des tags, des croix gammées, de morts aux juifs, des appels à l’intifada contre Israël", a-t-il cité dans des propos retranscrits notamment par Le Parisien.

En outre, il y a eu des incidents plus graves signalés. Le ministre a mentionné des individus arrêtés en possession d’armes blanches près d’écoles ou de synagogues, ainsi qu’un drone repéré survolant un lieu de culte juif. Par ailleurs, la haine en ligne s’intensifie, avec plus de 2000 signalements à Pharos pour des discours antisémites, un chiffre bien au-dessus de la moyenne déjà élevée.

Gérald Darmanin a aussi précisé que 24 individus ont été appréhendés et comparaîtront devant la justice. Trois d’entre eux sont des étrangers faisant l’objet d’une procédure de retrait de titre de séjour. Le ministre de l’Intérieur souhaite que la forte présence des forces de l’ordre et la rigueur de la justice parviendront à mettre un terme à l’antisémitisme qui persiste au sein de la société.

Actuellement, le locataire de la place Beauvau a affirmé qu’il n’y avait pas de menace terroriste islamiste ciblant spécifiquement la communauté juive en France. Le ministre a souligné que la menace pourrait provenir d’une personne agissant de manière individuelle, sans être affiliée à un réseau.

