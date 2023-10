Les États-Unis soutiennent l’Israël après les massacres commis par le Hamas le 7 octobre dernier. Le président américain prévoit de se rendre dans l’État hébreu mercredi pour réaffirmer sa solidarité. Il ira ensuite en Jordanie, où il rencontrera le dirigeant de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Alors que l’Iran menace d’une possible "action préventive" contre Israël si le pays maintient son projet d’offensive terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza, le chef de la diplomatie américaine s’est entretenu lundi avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Antony Blinken a ensuite annoncé que le président des États-Unis se rendra mercredi dans l’État hébreu.

J. Biden en Israël pour "réaffirmer un engagement sans faille en faveur de sa sécurité"

Ce sera pour Joe Biden l’occasion d’exprimer directement son soutien à l’Israël. "Le président réaffirmera la solidarité des États-Unis avec Israël et notre engagement sans faille en faveur de sa sécurité", a déclaré Antony Blinken tôt ce mardi 17 octobre. Le secrétaire d’État américain estime que l’État hébreu "a le droit et le devoir de défendre son peuple contre le Hamas et d’autres terroristes et de prévenir de futures attaques". Le locataire de la Maison-Blanche pourra alors entendre directement ce dont le pays a besoin pour "défendre son peuple". Les États-Unis continueront de collaborer avec le Congrès pour répondre y répondre.

Une impotente activité diplomatique internationale au programme

Après cette visite en Israël, Joe Biden se rendra en Jordanie. D’après le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain il y rencontrera le président égyptien, le roi de Jordanie et le chef de l’Autorité palestinienne. Le président américain a prévu ce voyage dans le cadre d’une activité diplomatique internationale intense pour éviter l’embrasement du conflit, déclenché par l’attaque meurtrière du Hamas sur le sol israélien, dans la région. Joe Biden "répétera notre conviction que le Hamas ne représente pas la vaste majorité du peuple palestinien, qui est également victime", a affirmé John Kirby.



