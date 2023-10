Cette transaction financière, d’une valeur de 6 milliards de dollars, a transité par le Qatar, ouvrant ainsi la voie à libération des Américains.

Libérés de détention iranienne

Lundi, cinq Américains, considérés à tort comme des otages par les États-Unis, ont été libérés de leur détention en Iran. Ils sont actuellement en route vers les États-Unis, après avoir quitté Téhéran à bord d’un avion gouvernemental qatarien, rapporte le site Leparisien.fr.

Ces cinq ressortissants américains, Emad Shargi, Morad Tahbaz, Siamak Namazi, et deux autres dont les noms restent confidentiels, étaient considérés par Washington comme des otages, détenus injustement par l’Iran. Siamak Namazi était détenu depuis 2015, tandis qu’Emad Shargi et Morad Tahbaz avaient passé plus de cinq ans en détention.

Déblocage des fonds

L’accord prévoit le transfert de 6 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés. Ces fonds, bloqués par les États-Unis en Corée du Sud, ont été acheminés via la Suisse vers des comptes bancaires au Qatar. L’Iran a confirmé ce transfert et a annoncé que ces fonds ne pourraient être utilisés que pour des achats humanitaires, étroitement surveillés par les États-Unis, notamment par le département du Trésor.

Échange de détenus

En plus de cette transaction financière, cinq Iraniens détenus aux États-Unis, dont Kambiz Attar Kashani, ont été libérés dans le cadre de l’accord. Ces libérations comprennent deux individus ayant déjà purgé la majorité de leur peine et trois autres en attente de leur procès. D’après le ministère iranien des Affaires étrangères, deux Iraniens retourneront en Iran, deux autres resteront aux États-Unis. Le dernier envisagerait de migrer vers un autre pays. Selon un haut responsable du Département d’État, "les Iraniens qui sont libérés dans le cadre de cette opération ne sont que du menu fretin."