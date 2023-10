Une mine de charbon a pris feu dans le sud-ouest de la Chine, selon les informations rapportées par les autorités sur place. L’incendie a fait au moins 16 victimes.

Un incendie s’est déclenché dans une mine de charbon situé à Shanjiaoshu, au sud-ouest de la Chine, causant la mort d’au moins 16 personnes. L’incident s’est déroulé ce dimanche 24 septembre aux alentours de 08 h 10 (heures locales), selon les renseignements communiqués par les autorités de la région.

Incendie causé par le convoyeur à bande

Les officiels de la ville Panzhou ont révélé dans un communiqué que le feu a été maîtrisé mais « après vérification préliminaire, 16 personnes ne présentent plus de signes de vie ». Les hauts responsables de la commune ont précisé dans le document officiel que les premiers résultats des investigations ont décrété que « le convoyeur à bande a pris feu ».

Des accidents fréquents dans les mines

Pour éviter les accidents de ce type, la sécurité dans le secteur minier a été rudement renforcé en Chine ces dernières années. Les incidents arrivent fréquemment dans les mines à cause du non-respect des règlements. Les sites aux conditions rudimentaires sont les plus touchées. Au mois de février 2023, une mine de charbon à ciel localisée dans le nord de la Chine s’est écroulée, faisant 53 décès. Plusieurs personnes et des voitures ont été enterrées sous la terre. Les dirigeants n’ont pas voulu dévoiler les nombres des victimes que plusieurs mois après.