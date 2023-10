L’armée israélienne a riposté après l’attaque meurtrière du Hamas samedi 7 octobre. Environ 2 750 personnes ont trouvé la mort, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé du Hamas.

Plus de 9 700 blessés

Dix jours après le début du conflit entre Israël et le Hamas, près de 2 750 personnes ont perdu la vie à la suite des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans le micro-territoire palestinien, a diffusé ce nouveau bilan lundi 16 octobre. Le journal 20 Minutes rapporte que les attaques israéliennes, en représailles à l’offensive du Hamas se poursuivent sur Gaza et ont fait plus de 9 700 blessés.

Pas de cessez-le-feu

Vendredi 13 octobre, l’armée israélienne a appelé près de 1,1 million de civils du nord de la zone à se rendre vers le sud, puisqu’elle prépare une offensive terrestre. Pour faciliter cette évacuation, deux couloirs sécurisés ont été ouverts, rappelle Le Parisien. Par ailleurs, un délai supplémentaire a été accordé aux habitants avant le début de l’attaque.

Lundi, le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou a affirmé qu’à ce stade, il n’y avait "pas de cessez-le-feu" entre les deux parties.

