Le conflit en cours entre Israël et le Hamas préoccupe de nombreux dirigeants dans le monde, dont le pape François. Il a réclamé l’ouverture de couloirs humanitaires pour les habitants de la bande de Gaza.

Pour le respect du droit humanitaire

Dimanche 15 octobre, le pape François s’est exprimé sur le conflit entre Israël et le Hamas qui a entraîné la mort des milliers de personnes. Il continue de suivre avec attention et préoccupation cette crise, rapporte L’Obs. "Le droit humanitaire doit être respecté, surtout à Gaza où il est urgent et nécessaire de garantir des couloirs humanitaires et de secourir la population", a-t-il demandé après sa traditionnelle prière de l’Angélus place Saint-Pierre.

Demande de libération des otages

Israël a décrété un "siège complet" de Gaza après l’attaque meurtrière lancée samedi 7 octobre par le Hamas interdisant ainsi l’entrée de nourriture et coupant l’eau et l’électricité aux 2,4 millions d’habitants du territoire palestinien.

Face à cette situation, le souverain pontife a demandé "avec force que les enfants, les malades, les anciens, les femmes et tous les civils ne soient pas victimes du conflit".

Le pape François a également renouvelé son appel "à la libération des otages" enlevés par les combattants du Hamas dans le sud d’Israël. Il n’a pas manqué d’inviter "tous les croyants à s’unir dans la prière à l’Eglise en Terre sainte le 17 octobre".

