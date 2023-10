L’île indonésienne de Bali, une destination appréciée des voyageurs du monde entier, s’efforce de combattre les comportements inappropriés des touristes.

Visiblement, la méditation naturiste ne passe pas en Indonésie. Selon les informations rapportées par le site 20minutes.fr, les autorités de Bali sont actuellement à la recherche d’un homme étranger filmé en train de méditer nu dans un temple hindou. Partagée à plusieurs reprises par l’influenceur balinais Ni Luh Djelantik, la vidéo est devenue virale.

La police a identifié l’homme en question, mais sa nationalité et son nom n’ont pas été divulgués. Le responsable du bureau de l’immigration, Tedy Riyandi, a annoncé que des enquêtes étaient en cours pour identifier cette personne et prendre des mesures appropriées. Les autorités sont en train d’enquêter sur cet incident, cherchant à établir un contact avec lui via les réseaux sociaux.

Bali s’engage à prendre des mesures sévères contre les comportements inappropriés des touristes, qui sont malheureusement assez courants. Les autorités ont pris des mesures pour réprimer de tels comportements et rappellent régulièrement aux visiteurs l’importance du respect des traditions locales.

> Lire d’autres actualités en Asie