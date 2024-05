Le site Reduxx a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, elle est devenue virale.

Les images ont été visionnées des millions de fois et les commentaires transphobes ont commencé à pleuvoir. Sur la vidéo, une des participantes à une course d’athlétisme de 200 m dépasse largement ses adversaires. L’évènement sportif est un tournoi entre lycéens qui s’est déroulé dans l’Oregon aux États-Unis.

Aayden Gallagher, qui representait la McDaniel High School de Portland, a effectué la course en 25’49, surclassant sa concurrente de cinq secondes. Dans son post, Reduxx a décrit Aayden en étant un "garçon qui s’identifie à une fille". De nombreux sportifs qui s’opposent à la participation des personnes transgenres dans les championnats féminins, n’ont pas hésité à commenter la scène. April Hutchinson, haltérophile venant du Canada, a qualifié sa victoire comme "un excellent exemple de TRICHE MASCULINE".

Bien que Reduxx se déclare comme un site d’actualités féministe et "en faveur de la sauvegarde des enfants", la majeure partie de ses articles, qui sont souvent des faits divers, dépeint les personnes transgenres comme étant trompeuses, voire dangereuses.

Aayden Gallagher ne gagne pas forcément à tous les coups, elle a été battue par une de ses concurrentes lors du 400 m. L’adolescente a terminé à la septième place lors du 800 m.

Dans un entretien livré au journal de son lycée relayé par Daily Mail, la lycéenne a souligné qu’elle a reçu un traitement à base d’"oestrogènes et d’autres hormones" pour être heureuse et gagner en confiance.

Depuis quelques années, l’intégration des femmes transgenres dans le domaine du sport féminin suscite régulièrement des débats.

