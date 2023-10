Le mardi 26 septembre, un juge basé à New York a statué que Donald Trump, ainsi que deux de ses enfants, étaient tenus pour responsables de fraudes financières répétées survenues au cours des années 2010.

Actifs de la Trump Organization

Un magistrat de New York a émis une déclaration attribuant la responsabilité de fraudes financières répétées à Donald Trump et à deux de ses enfants, Donald Trump Jr. et Eric Trump. Ces fraudes concernaient l’évaluation des actifs de la Trump Organization au cours des années 2010. Cette décision a été rendue avant même le début du procès civil prévu pour le lundi suivant dans cette affaire. Dans cette affaire, la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, qui avait initié la poursuite, demande spécifiquement une indemnisation financière de l’ordre de 250 millions de dollars (environ 236 millions d’euros).

"Responsables" de "violations répétées"

Le juge Arthur Engoron a pris sa décision en concluant que Donald Trump, qui nourrit des ambitions pour la présidence en 2024, ainsi que ses deux enfants exerçant en tant que vice-présidents exécutifs de la Trump Organization, sont tenus pour "responsables" de "violations répétées" de la loi. Il souligne également que les documents présentés par la procureure générale mettent en évidence de manière "évidente" des "évaluations trompeuses" de la part de Donald Trump concernant les actifs variés du groupe, comprenant un large éventail d’entreprises allant de l’immobilier résidentiel aux hôtels de luxe, rapportent les médias français comme Le Figaro.

La procureure générale de l’État de New York porte des accusations contre le républicain et ses enfants, alléguant qu’ils ont exagéré la valeur de leur patrimoine de plusieurs milliards de dollars. Pourquoi ? Dans le but notamment d’obtenir des prêts plus favorables de la part des banques, pendant la période s’étendant de 2011 à 2021.

