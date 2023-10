Un professeur du Texas a été licencié pour avoir introduit une adaptation en roman graphique du Journal d’Anne Frank auprès de ses élèves de quatrième. Cette version de l’œuvre n’aurait pas reçu l’approbation du district scolaire.

Nudité…

Ce roman graphique, une adaptation du journal original publié en 1947, inclut une scène où Anne Frank se promène dans un parc contenant des statues de femmes nues. De plus, le livre comporte une section où elle aborde les organes génitaux masculins et féminins, indique le Huffpost américain. Le Fonds Anne Frank, basé à Bâle en Suisse, est à l’origine de la publication de ce roman graphique et a vivement critiqué la décision de l’interdire. "Depuis sa première publication, le journal a été à plusieurs reprises la cible de critiques de la part de groupes idéologiques", a déclaré la fondation, relaie RTL.

Au Texas…

Le renvoi de l’enseignant s’insère dans une initiative menée par des conservateurs visant à proscrire les ouvrages abordant des thèmes tels que la discrimination raciale, l’éducation sexuelle et l’identité de genre. Conformément à un rapport publié en 2022 par l’American Library Association, le Texas a été l’État qui a connu le plus grand nombre de tentatives de censure de livres au sein des écoles, par rapport à d’autres États.

