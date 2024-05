Orenthal James Simpson, dit O. J. Simpson était une véritable star de football américain. Après avoir foulé les terrains de la NFL et joué quelques rôles au cinéma, c’est à travers la justice que le sportif s’est fait connaître à l’international. Une vie bien chargée qui s’est achevée à l’âge de 76 ans suite à son combat contre le cancer ce mercredi 10 avril.

Sa famille a annoncé au monde la terrible nouvelle ce mercredi. O.J. Simpson s’est éteint à l’âge de 76 ans d’un cancer.

Connu pour ses exploits au football américain et son jeu d’acteur à Hollywood, c’est le 12 juin 1994 que tous les médias mentionnent son nom. Son ex-femme est découverte morte ainsi que son ami Nicole Brown.

Alors qu’il devait se rendre à la police, il prend la fuite. Une course poursuite diffusée en direct à la télévision suivie par plus de 95 millions de personnes. Il sera acquitté lors du procès quelques années plus tard.

En 2008, il sera reconnu coupable de vol à main armée et passera neuf ans de sa vie en prison dans le Nevada.