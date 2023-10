Un homme soupçonné d’être impliqué dans le meurtre du rappeur Tupac Shakur en 1996 a été arrêté à Las Vegas. Le mystère autour du décès de l’artiste va peut-être bientôt être résolu après plus de deux décennies.

Duane Davis arrêté et inculpé pour meurtre

Le rappeur américain Tupac Shakur, connu sous les noms de scène de 2Pac et Makaveli, a été tué en septembre 1996 à Las Vegas. Après plus de deux décennies de mystère, l’affaire est revenue sur le devant de la scène en juillet, avec une perquisition dans une maison liée à Duane Davis, un ancien membre de gang.

Après cette perquisition, de nouveaux éléments de preuve ont émergé, conduisant à l’arrestation de Duane Davis. D’après le procureur Marc DiGiacomo, il y a une "forte présomption" que ce dernier soit "responsable du meurtre de Tupac Shakur". Il a été inculpé pour ce crime.

Il se trouvait dans la voiture impliquée dans la fusillade ayant tué Tupac

Cet homme avait reconnu qu’il se trouvait dans la voiture d’où les coups de feu ayant provoqué la mort de Tupac ont été tirés. Il avait cependant assuré dans un livre paru en 2019 que les tirs provenaient de l’arrière du véhicule alors que lui se trouvait à l’avant.

Tupac Shakur est à l’origine des tubes "California", "Changes" ," Dear Mama" et "All Eyez On Me". Il avait vendu 75 millions d’albums. Le natif de New York était devenu une figure clé de la rivalité entre les scènes rap de la côte ouest et la côte est des États-Unis.