Le traitement des demandes de visas pour le Canada a été momentanément interrompu par l’Inde, a révélé un prestataire de services le jeudi 21 septembre. Cette décision intervient au milieu d’une crise diplomatique en cours entre les deux nations, suite aux allégations d’Ottawa selon lesquelles le gouvernement indien serait impliqué dans l’assassinat d’un dirigeant sikh canadien en juin dernier.

Hardeep Singh Nijjar

L’Inde a annoncé la suspension du traitement des visas pour le Canada à partir du 21 septembre 2023, et ce, "jusqu’à nouvel ordre". Cette décision a été communiquée par BLS International, une entreprise indienne spécialisée dans l’externalisation des services pour les missions gouvernementales et diplomatiques à travers le monde. La tension dans la crise diplomatique entre les deux nations ne cesse de croître depuis qu’Ottawa a exprimé ses préoccupations concernant une possible implication du gouvernement indien dans l’assassinat en juin dernier d’un important leader sikh canadien, Hardeep Singh Nijjar.

Ce dernier a été pris pour cible par deux individus masqués sur le parking du temple sikh dont il était le dirigeant, situé à Surrey, près de Vancouver, en Colombie-Britannique, à l’ouest du Canada. Malheureusement, il a perdu la vie sur place des suites de ses blessures, rappelle Ouest-France.

Des "éléments crédibles"

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a fait appel à l’Inde le mardi 19 septembre, l’invitant à accorder une attention sérieuse à l’affaire du décès du militant et aux allégations d’implication d’agents de New Delhi. Ottawa affirme se baser sur des "éléments crédibles". De son côté, le gouvernement indien a rejeté catégoriquement les accusations formulées par le Canada, les qualifiant d’"absurdes". Il nie toute implication dans des actes de violence sur le territoire canadien.

Hardeep Singh Nijjar, un militant pro-Khalistan, était arrivé au Canada en 1997 et naturalisé en 2015. Recherché par l’Inde pour terrorisme et conspiration de meurtre, il niait les accusations. Les Indiens ont exprimé ses préoccupations concernant l’activité de la diaspora sikhe, susceptible de soutenir le séparatisme sikh avec une aide financière étrangère.

