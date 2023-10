1000 heures ! Ça fait 1000 heures , soit 41 jours que les candidats du concours de flemme organisé par le petit village touristique de Brezna, au Monténégro, sont allongés.

Cette épreuve veut ainsi récompenser le candidat qui restera allongé le plus longtemps. Alités depuis déjà 1000 heures, ils ne sont plus que trois candidats à participer.

Ce concours se veut second degré et veut se moquer des préjugés.

A l’origine du concours, "la blague selon laquelle les Monténégrins sont flemmards. L’idée était donc de créer une compétition qui n’existe nulle part ailleurs que chez nous", explique le propriétaire des lieux Radonja Blagojevic.

Pour rappel, le dernier record était de 117 heures, soit 5 jours allités.

