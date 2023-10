Une fusillade a coûté la vie à huit personnes dans un magasin de la banlieue de la capitale du Guatemala, samedi 7 octobre. Les forces de l’ordre ont arrêté deux personnes.

Dans la journée du samedi 7 octobre, la banlieue de la capitale du Guatemala a été marquée par un acte sanglant. Une fusillade a éclaté dans un magasin, tuant huit personnes.

"A l’intérieur d’un magasin d’alcool, trois femmes et cinq hommes ont été blessés par balles... et sont décédés", ont fait savoir les secours. Les victimes ont succombé à leurs blessures.



Peu après les faits, le responsable de la communication au sein de la police a annoncé l’arrestation de "deux tueurs à gages soupçonnés" du gang Barrio 18. Les deux individus était en possession d’armes à feu, dont un "fusil d’assaut".



> Lire plus d’articles de faits divers dans le monde