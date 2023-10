Cette découverte macabre a été faite dans la rivière Tefé, un des affluents du fleuve Amazone en fin de semaine dernière.

Période de sécheresse

Au moins 102 dauphins roses ont été retrouvés morts le long de la rivière Tefé, l’un des affluents de l’Amazone. Comme le rapporte Le Figaro, le fleuve le plus long et le plus puissant du monde est en période sèche actuellement. De plus, cette sécheresse est intensifiée par le phénomène climatique El Nino qui se caractérise par une élévation anormale des températures de l’eau dans l’est du Pacifique, au large du Pérou.

L’Institut Mamirauá, un centre de recherche financé par le ministère brésilien des Sciences a précisé qu’il est encore tôt pour déterminer la cause de cet événement extrême. "Selon nos experts, il est certainement lié à la période de sécheresse et aux températures élevées du lac Tefé, dont certains points dépassent les 39 degrés Celsius", a-t-il expliqué.

Transférer les dauphins vers le fleuve

Face à cette situation, des chercheurs et des militants ont transféré les dauphins restants des lagons et des étangs vers le fleuve, car l’eau y est plus fraîche, selon CNN Brésil. Toutefois, André Coelho, chercheur à l’Institut Mamiraua a souligné que transférer des dauphins de rivière vers d’autres rivières n’est pas très sûr, puisqu’il est important de vérifier si des toxines ou des virus sont présents.

Cette tâche est difficile d’autant que le débit de plusieurs affluents de l’Amazone est inférieur à la normale à cause de conditions météorologiques extrêmes. Le dauphin rose est une espèce menacée non seulement par la déforestation, mais aussi par l’orpaillage clandestin. Elle compterait 20 000 à 50 000 spécimens qui se reproduisent tous les trois à cinq ans.

