En moins de sept jours, plus d’une centaine de dauphins roses d’Amazonie ont été découverts sans vie sur les rives de la rivière Tefé, un affluent de l’Amazone. Cette situation alarmante met en évidence l’impact dévastateur de la sécheresse exceptionnelle qui frappe actuellement l’État d’Amazonas, situé dans le nord du Brésil.

El Niño

La région est actuellement confrontée aux effets du phénomène El Niño, qui entraîne une réduction de la formation de nuages et, par conséquent, des précipitations moindres. Ces effets sont de plus en plus prononcés, ce qui aggrave la vulnérabilité du Brésil aux changements climatiques, selon la ministre de l’Environnement, Marina Silva. Dans cet État qui compte une population de 4 millions d’habitants, comprenant de nombreuses communautés indigènes, la diminution drastique du niveau des cours d’eau et l’augmentation de la température de l’eau ont entraîné la mort de milliers de poissons et de dizaines de dauphins roses d’Amazonie, rapporte BFMTV.

> À lire aussi : Cyclone au Brésil : le bilan s’alourdit à 41 morts et 46 disparus

L’eau ne cesse de diminuer

"La priorité est de transporter les corps des animaux hors de l’eau, mais il y en a tellement que c’est impossible", d’après André Coelho, membre de l’Institut Mamirauá pour le développement durable, dans un communiqué publié par le WWF Brésil. "Le transfert des dauphins vivants vers d’autres rivières n’est pas sûr, car au-delà de la qualité de l’eau, il faut vérifier qu’il n’y a ni toxines ni virus", a-t-il souligné.

Par ailleurs, selon les données de CNN Brasil, le Brésil a perdu l’équivalent en eau de dix villes en l’espace d’une trentaine d’années. Au cours de la dernière décennie, les neuf pays abritant une portion de l’Amazonie ont déjà enregistré une perte d’un million d’hectares de ressources en eau.

> Toute l’actualité internationale sur LINFO.re