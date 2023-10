Après avoir réussi à maintenir en fonctionnement un rein de porc génétiquement modifié dans le corps d’un individu en état de mort cérébrale pendant une période exceptionnelle de deux mois, les chercheurs américains responsables de cette transplantation ont confirmé, conformément à leur plan initial, la clôture de cette expérience le jeudi 14 septembre.

"…être optimistes pour l’avenir"

"Nous avons beaucoup appris ces deux derniers mois grâce à des observations détaillées et des analyses, et nous avons de bonnes raisons d’être optimistes pour l’avenir", a fait savoir le Dr. Robert Montgomery, directeur de l’Institut de transplantation de l’hôpital NYU Langone de New York, où la procédure a été réalisée. Les xénogreffes, qui consistent à transplanter des organes d’animaux chez des êtres humains, pourraient potentiellement résoudre le problème persistant de la rareté des dons de reins. Actuellement, plus de 100 000 Américains sont en attente d’une greffe d’organe, dont près de 88 000 nécessitent spécifiquement une transplantation rénale, selon les médias français comme Le Figaro.

> À lire aussi : Xénogreffe : un rein de porc transplanté sur un humain fonctionne pendant plus de 30 jours

61 jours

Le 14 juillet dernier, un rein de porc a été greffé sur un individu en état de mort cérébrale, qui avait consenti à utiliser son corps à des fins de recherche scientifique. Pour éviter un rejet immédiat de l’organe par l’organisme humain, le porc avait subi une modification génétique. Bien que le premier mois se soit déroulé sans aucun signe de rejet, les chercheurs ont révélé jeudi avoir observé un léger processus de rejet, nécessitant ainsi une intensification des traitements immunosuppresseurs. De plus amples résultats seront rendus publics dans les mois à venir, selon un communiqué de NYU Langone.

Ces chercheurs ont déjà effectué plusieurs xénogreffes au cours des dernières années, incluant la première mondiale d’une transplantation rénale porcine sur un être humain en septembre 2021. Cependant, tous leurs essais précédents avaient été de durée relativement limitée. L’expérience menée dernièrement, quant à elle, a duré au total 61 jours, établissant ainsi un record en la matière.

> Toute l’actualité internationale sur LINFO.re