Pendant sa visite dans le Michigan, l’ancien président américain a déclaré que la transition vers les véhicules électriques rendrait à terme les accords entre les constructeurs automobiles et les grévistes inutiles.

Des accords obsolètes selon Donald Trump

Le mercredi 27 septembre, lors de sa visite dans le Michigan, Donald Trump a exprimé son opinion selon laquelle les accords entre les travailleurs en grève et les fabricants automobiles devenaient moins pertinents, en raison de l’évolution vers les véhicules électriques qui semblait rendre ces accords obsolètes. "Ce que vous obtenez ne fait pas la moindre différence parce que, dans deux ans, vous serez tous au chômage", a dit l’ancien locataire de la Maison Balance à des ouvriers rassemblés chez un fournisseur auto non syndiqué, rapportent BFMTV et d’autres médias français.

"Charlatan milliardaire"

À l’appel de l’United Auto Workers (UAW), les employés des trois constructeurs automobiles majeurs, General Motors, Ford et Stellantis, ont débuté une grève le 15 septembre. Cette action syndicale vise à obtenir une hausse des salaires et une meilleure stabilité de l’emploi, en particulier en période de transition du secteur vers les véhicules électriques.

Joe Biden a visité un piquet de grève pour exprimer son soutien envers les grévistes de l’UAW. Pendant ce temps, Donald Trump prononçait un discours au Michigan. L’équipe de campagne de Biden a critiqué l’ancien président en le qualifiant de "charlatan milliardaire" qui ne se préoccupe pas des travailleurs.

