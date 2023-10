Mardi 12 septembre, le Canada a donné son autorisation au vaccin mis à jour de Moderna, spécifiquement conçu pour lutter contre les nouvelles variantes de la Covid-19. Parallèlement, le pays continue d’évaluer d’autres vaccins pour faire face à la résurgence des infections au coronavirus.

"…les gens continuent de contracter le coronavirus…"

Bien que la pandémie ait pris fin, le coronavirus demeure présent. Mardi, le Canada a donné son aval au vaccin révisé de Moderna, conçu pour lutter contre les nouvelles variantes de la Covid-19. Le pays continue aussi d’évaluer d’autres vaccins pour contrer la recrudescence des infections liées au virus. Cette décision intervient après l’approbation, aux États-Unis, d’une version actualisée des vaccins Pfizer et Moderna, mieux adaptée aux variantes en circulation.

"On aimerait tous que la Covid-19 n’existe plus", a dit la conseillère médicale en chef de Santé Canada, Supriya Sharma lors d’un point de presse. Dans des propos rapportés par les médias français comme 20 Minutes, elle a ajouté : "mais les gens continuent de contracter le coronavirus et la vaccination reste l’un des moyens les plus efficaces de se protéger contre des conséquences sérieuses, notamment les maladies graves, les hospitalisations et la mort".

> À lire aussi : Canada : un avertissement émis à l’attention des voyageurs LGBT+ se rendant aux États-Unis

Au Canada…

Le vaccin Moderna actualisé, visant le sous-variant XBB.1.5 d’Omicron, a reçu l’approbation pour une utilisation chez les individus âgés de six mois et plus. Santé Canada a également précisé qu’elle était actuellement engagée dans un examen actif de la demande d’homologation des vaccins Pfizer-BioNTech et Novovax, qui ciblent également ce même variant.

Bien que la majorité des Canadiens aient reçu au moins deux doses du vaccin contre le Covid-19, l’efficacité protectrice de la vaccination diminue avec le temps. Actuellement, seule une petite proportion de la population canadienne a été administrée d’une dose de rappel cette année.

> Toute l’actualité internationale sur LINFO.re