La solidarité internationale s’organise pour soutenir le Maroc victime d’un puissant séisme qui a couté la vie a plus de 2 000 personnes. Beaucoup d’associations humanitaires appellent aux dons. Comment faire ? Explications.

Le Maroc a été touché par un violent séisme qui a fait au moins 2000 morts. Alors que les secours tentent encore de rechercher des survivants, les dégâts matériels et humains sont déjà très importants.

Pour venir en aide aux victimes marocaines, il est possible de faire un don à différentes associations sur place :

- Don au Secours populaire français :

Après avoir annoncé débloquer 50 000 euros issus de son fonds d’urgence, l’association appelle à la solidarité et à un soutien financier pour les victimes de la catastrophe.

Pour faire un don : https://www.secourspopulaire.fr/urgence-seisme-maroc-0

-Don à la Fondation de France :

Présente au Maghreb depuis plusieurs années, l’association a annoncé débloquer 250 000 euros pour aider les victimes. Elle aussi appelle aux dons pour renforcer ses actions, notamment pour la mise à l’abri des survivants et apporter un soutien psychologique aux victimes. L’association promet d’intervenir "dans les zones les plus impactées, isolées, où l’aide arrive plus difficilement et les populations sont davantage livrées à elles-mêmes".

Pour faire un don : https://dons.fondationdefrance.org/solidarite-maroc/ mon-don?_cv=1

-Don à la Croix Rouge

En collaboration avec les équipes du Croissant Rouge, sur place, la Croix Rouge espère pouvoir fournir "des produits de première nécessité" et "anticiper un accompagnement qui va s’inscrire dans la durée".

Pour faire un don : https://www.croix-rouge.fr/seisme-au-maroc/seisme-au-maroc-la-croix-rouge-francaise-lance-un-appel-a-dons

- Don à l’Unicef-

L’Unicef tient à apporter une aide humanitaire à destination des enfants. L’association humanitaire lance ainsi un appel aux dons. L’ONG explique "être déjà sur place et travailler en étroite collaboration avec le gouvernement marocain pour coordonner une réponse à la hauteur des besoins des enfants et de leurs familles".

Pour faire un don : https://don.unicef.fr/fonds-urgence/ mon-don?_ga=2.46548066.452099316.1694283790-1527287712.1694283790&_cv=1

- Don à UNIR OI :

L’association Unir OI et SG Qurban lance une collecte afin d’offrir des colis alimentaires aux sinistrés. Dès demain, SG Qurban sera sur place pour évaluer les besoins. (Tarif d’un colis : 35€)

"Chaque don, même le plus petit, est important. Ensemble, nous pouvons faire la différence !"

Vous pouvez faire un don en ligne sur le site de l’association Unir OI ou en envoyant un chèque à l’adresse suivante :

En ligne : https://bit.ly/seime2023-maroc

Unir OI - 9 Boulevard Nehru à Saint-Denis