Le ministère des Affaires étrangères a donné un nouveau bilan concernant les ressortissants français après le séisme meurtrier au Maroc. Il a fait état de 4 Français tués et 15 autres blessés.

Garantir une bonne prise en charge

Le bilan du puissant séisme au Maroc ne cesse de s’alourdir avec 2 122 morts. Au micro de BFMTV, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que 4 Français ont perdu la vie dans cette catastrophe et 15 autres blessés. "Nous déplorons le décès de trois autres ressortissants français à proximité de Marrakech, ce qui porte le bilan, à ce stade, à quatre victimes françaises", a précisé le Quai d’Orsay.

Selon ses dires, le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ainsi que l’ambassade de France et les consulats à Rabat et Marrakech sont pleinement mobilisés afin de "leur apporter un soutien et de garantir leur bonne prise en charge".

Malaise cardiaque, effondrement des maisons

Christophe Lecourtier, l’ambassadeur de France au Maroc a donné plus d’informations sur l’identité des victimes. Le premier français, dont la mort a été annoncée samedi, a fait un malaise cardiaque à Agadir. "Un jeune couple est également mort dans une maison qui s’est effondrée à côté de Marrakech", a-t-il regretté sur la chaîne. La quatrième victime est un homme qui a également trouvé la mort dans l’effondrement d’une maison, dans un village, situé près de l’épicentre du séisme. Il s’y trouvait avec sa famille dont plusieurs membres sont blessés et pris en charge.

