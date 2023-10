Des pluies diluviennes se sont abattues dans l’est de la Libye causant des inondations. Ces intempéries ont fait plus de 150 décès.

Selon les informations communiquées par les autorités lybiennes à l’AFP, des inondations sont survenues à la suite des grosses pluies qui ont duré des jours dans l’est de la Libye. Cette catastrophe naturelle a fait 150 victimes. "Au moins 150 personnes ont été tuées à cause des inondations provoquées par la tempête Daniel à Derna, dans les régions du Jabal Al-Akhdar et dans la banlieue d’Al-Marj", a précisé un officiel de l’exécutif libyen.

Une tempête a ravagé l’est de la Libye

Une tempête nommée Daniel a fait des ravages dans l’est de la Libye, le 10 septembre dernier. Elle est passée dans les villes de la côte comme Jabal al-Akhdar et Benghazi. Les spécialistes ont expliqué que l’intempérie a été désigné comme "extrême en termes de quantité d’eau tombée". La tempête a effectué un passage du côté de la Grêce, la Turquie et la Bulgarie causant 27 décès. En Lybie, les violents orages ont provoqué "d’importants dégâts matériels aux infrastructures et propriétés privées", souligne le porte-parole du gouvernement libyen.

Villes sous l’eau et des coulées de boue

Plusieurs villes en Libye se sont retrouvées sous l’eau, des coulées de boue ont jailli dans les rues. Derna a été même nommée "ville sinistrée" par les autorités de l’est libyen. Plus d’une centaine de résidents sont encore coincés dans les lieux compliqués à accéder. Les sauveteurs aidés par l’armée font leur possible pour les sauver. Des vidéos enregistrées par les habitants des localités environnantes montrent une situation catastrophique : de la bouée emportant tout sur son passage et des quartiers inondés, des routes et des maisons détruites.

Sur le réseau social X, l’émissaire de l’ONU en Libye a confirmé "suivre de près la situation d’urgence (...) dans la région orientale du pays". L’ambassadeur français sur place, Mostafa Mihraje, a exprimé ses condoléances aux victimes et a assuré sa "solidarité avec le peuple libyen dans cette épreuve".