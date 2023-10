En Lybie, le porte-parole du ministère de l’Intérieur a annoncé le nouveau bilan de ces inondations meurtrières. Plus de 3 800 personnes ont péri dans la ville de Derna, et 2 400 toujours portées disparues.

Au moins 400 étrangers décédés

Lors de son passage en Lybie, dimanche 10 septembre, la tempête Daniel a provoqué d’importantes inondations meurtrières. Le porte-parole du ministère de l’Intérieur du gouvernement en place dans l’est du pays a apporté un nouveau bilan de ces intempéries. Jusqu’ici, 3 840 personnes ont perdu la vie dans la ville de Derna, dont 3 190 ont déjà été enterrés, rapporte TF1. Au moins 400 étrangers, essentiellement des Soudanais et des Egyptiens, font partie des victimes.

Selon la même source, plus de 2 400 personnes sont toujours portées disparues et mercredi, au moins 250 corps ont été retrouvés.

Des nombreuses difficultés

Les autorités de l’est du pays craignent un bilan plus lourd à Derna et dans les localités voisines devant l’ampleur des dégâts et la difficulté de faire parvenir les secours. Effectivement, plusieurs routes sont détruites, compliquant ainsi les recherches. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moins 30 000 habitants dans cette ville ont été déplacés.

> A lire aussi : Après les inondations dévastatrices en Libye, la France envoie un hôpital de campagne dans le pays