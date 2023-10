Yousif, 11 ans, a perdu 11 membres de sa famille dans les inondations qui ont fait plus de 3000 morts dans la ville de Derna en Libye.

"Je me suis réveillé par terre"

Une semaine s’est écoulée après les dévastatrices inondations qui ont frappé la ville de Derna en Libye. La catastrophe a fait plus de 3000 morts selon le dernier bilan officiel. A l’heure actuelle, les témoignages poignants des survivants commencent à émerger. Parmi eux, Yousif, un enfant de 11 ans, a vécu un véritable miracle en étant le seul membre de sa famille à survivre à cette tragédie. "Je me suis réveillé par terre.", a-t-il confié en décrivant sa miraculeuse survie. Son drame personnel a été d’autant plus poignant puisqu’il a perdu 11 membres de sa famille, selon les dires de son oncle rapportés par Sky News. D’après BFMTV, la tempête Daniel avait provoqué des pluies torrentielles, entraînant la rupture de deux barrages et les inondations dévastatrices qui ont suivi.

Le récit de Yousif

Le garçon a partagé son récit avec le média britannique : "L’eau nous a soulevés, puis nous a écrasés au sol. Je me suis réveillé par terre, puis je me suis levé et j’ai marché. Plus tard, une voiture de police nous a emmenés dans une école.", a relaté le miraculé. D’après toujours Sky News, la famille de Yousif a été emportée par les vagues jusqu’à la Méditerranée, et il a été le seul à être rejeté sur la rive, sortant miraculeusement indemne avec quelques égratignures et un bandage au pied droit.

