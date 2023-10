Ce lundi 2 octobre, un gigantesque incendie ravage l’un des plus grands édifices de la ville égyptienne d’Ismaïlia, située le long du canal de Suez. Jusqu’à présent, au moins 25 personnes ont été recensées blessées.

L’incendie a débuté tôt ce matin au siège de la Direction de la Sûreté, cependant, son origine demeure encore inexpliquée. Des images diffusées en ligne dévoilent d’immenses flammes qui ravagent les multiples étages d’un immeuble de grande envergure en pierre, occupé par des membres de l’armée. Les médias d’État rapportent que le ministère de la Santé a mobilisé 30 ambulances sur les lieux et que deux avions militaires sont en chemin, rapportent les médias français comme Le Parisien.

Les feux, qui trouvent souvent leur origine dans des problèmes de court-circuit, se produisent fréquemment en Égypte, qui est le pays le plus densément peuplé du monde arabe, abritant 105 millions d’habitants et confronté à des infrastructures vieillissantes et insuffisamment entretenues.

En août 2022, un incendie accidentel avait causé la mort de 41 fidèles dans une église située dans une ruelle d’un quartier populaire du Caire. Cet incident avait suscité une controverse importante concernant l’état des infrastructures et les délais de réaction des pompiers.

