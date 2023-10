Au Niger, les putschistes ont réclamé le départ de l’ambassadeur français Sylvain Itté. Le diplomate a quitté le pays mercredi 27 septembre.

La junte militaire a ordonné son expulsion

Deux mois après le coup d’État au Niger, l’ambassadeur de France Sylvain Itté a finalement quitté le pays, rapporte BFMTV. La junte militaire qui s’est emparée du pouvoir le 26 juillet dernier, a réclamé le départ de ce diplomate. Effectivement, les putschistes ont ordonné son expulsion le 25 août dernier en lui donnant 48 heures pour quitter le pays. Cette décision a été prise en réponse à des "agissements de la France contraires aux intérêts du Niger".

Persona non grata

Emmanuel Macron a rejeté l’ultimatum des militaires dans un premier temps, mais il a finalement annoncé sa décision de rapatrier le diplomate dimanche. De ce fait, Sylvain Itté a quitté Niamey par avion mercredi 27 septembre. Quelques jours avant l’annonce du retour, le président de la République a expliqué que l’ambassadeur était pris en "otage" par les militaires au pouvoir et ne se nourrissait plus que de "rations militaires". "Il n’a plus la possibilité de sortir, il est persona non grata et on refuse qu’il puisse s’alimenter", a-t-il dénoncé.

