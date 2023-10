Drake a décidé de prendre une pause dans sa carrière musicale pour se concentrer sur sa santé. L’immense star du rap ne montera pas sur scène pendant "au moins un an".

Le célèbre rappeur Drake a surpris ses fans vendredi en annonçant un break d’au moins un an dans la musique en raison de problèmes de santé alors qu’il vient de diffuser son huitième album studio. Le chanteur-compositeur de 36 ans a expliqué son choix lors de son émission "Table for One" sur SiriusXM.



"Je ne ferai probablement pas de musique pendant un certain temps, je vais être honnête", a-t-il dit, affirmant qu’il va "se concentrer sur sa santé et se remettre sur pied". Les informations sur son état de santé restent pour le moment confidentielles, mais Drake s’est voulu rassurant. Il a affirmé qu’il ne s’agit de "rien de grave".



Le chanteur a affirmé fermerait temporairement les portes de son studio.