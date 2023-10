Jada Pinkett Smith s’est récemment exprimée sur l’incident majeur des Oscars 2022, lorsque son mari Will avait giflé Chris Rock en réaction à une blague de l’humoriste.

"J’ai cru que c’était un sketch"

Le 27 mars 2022, Will Smith avait fait irruption sur scène pour gifler violemment Chris Rock, l’animateur de la soirée, suite à une blague controversée sur la calvitie de Jada Pinkett Smith. En conséquence, l’acteur oscarisé a été exclu de la participation aux Oscars pour une décennie, et il a également démissionné de l’Académie. Jusqu’à présent, la comédienne avait maintenu un profil bas concernant cet événement. Cependant, le 11 octobre, la star a partagé avec le magazine People comment elle avait vécu ce moment malheureusement mémorable.

"J’ai cru que c’était un sketch. J’ai immédiatement pensé que c’était impossible que Will l’ait frappé réellement", a-t-elle expliqué. Dans des propos traduits notamment par Le Huffington Post français, l’actrice de ’Matrix’ a continué : "et ce n’est que lorsque je l’ai vu revenir à sa chaise près de moi que j’ai compris que ce n’était pas un canular".

’Séparés’ depuis des années

Lors de l’incident, Will Smith avait réprimandé Chris Rock depuis la salle, lui demandant de ne pas mentionner sa femme. Jada Pinkett Smith a confié à People que les premiers mots qu’elle avait échangés avec son mari après la cérémonie étaient : "Est-ce que tu vas bien ?". Elle a souligné qu’elle le soutenait, sans minimiser la gravité de son geste. "Je vais rester à ses côtés durant ce moment compliqué, mais je vais également le laisser trouver par lui-même une manière de se libérer", a expliqué la vedette.

C’est en marge de la sortie de son autobiographie ’Worthy’ que Jada Pinkett Smith s’est confiée. La mère de Willow et Jaden y partage des détails sur son enfance difficile à Baltimore, sa lutte contre la dépression, l’alopécie, la maternité, et sa relation de trois décennies avec Will Smith. Elle révèle également qu’ils vivent séparément depuis plusieurs années.

