Veronika Varga est notamment apparue dans la série "The Witcher" (Netflix) ou au cinéma dans "Le Serpent". Elle est morte à l’âge de 54 ans.

L’actrice Veronika Varga est morte mardi 3 octobre à l’âge de 54 ans, rapporte Yahoo Actualités.

La comédienne Caroline Proust a annoncé avec émotion le décès brutal de sa consœur sur son Instagram. "Je l’avais perdue de vue et j’étais en discussion passionnante avec elle depuis 2 ans. Elle est partie comme cela d’un coup et c’est épouvantable", a-t-elle indiqué. Elle a par la suite présenté ses condoléances "à ses filles et à son homme, à sa famille et à ses ami.e.s" sur le réseau social. D’après le magazine Le Film Français, la comédienne est décédée d’une longue maladie.

Veronika Varga est apparue à nombreuses reprises au cinéma et à la télévision au cours de sa carrière. Sur grand écran, l’actrice a eu des rôles dans Le Roi de Paris, La Maison de Nina, Le Serpent ou encore Petit Pays. Elle est récemment apparue dans la série The Witcher aux côtés d’Henri Cavill. Elle a aussi tourné dans un épisode de la série Maigret et dans le téléfilm Une mauvaise rencontre de Josée Dayan.

