Le couple de comédiens a choisi de célébrer son union lors d’une cérémonie très discrète qui a rassemblé de nombreuses stars de la saga Avengers.

Un mariage célébré en toute intimité

Chris Evans et Alba Baptista ont récemment franchi une nouvelle étape dans leur relation. L’acteur, connu pour son rôle de Captain America et l’actrice portugaise se sont dit ’oui’ le samedi 9 septembre, à Cape Cod, dans le Massachusetts. Selon les informations du magazine People, rapportées par le site Huffingtonpost.fr, cette union a eu lieu en toute intimité, à l’abri des regards indiscrets.

En présence de nombreuses stars de la saga Avengers

De nombreuses anciennes co-stars de Chris Evans, notamment celles de la saga Avengers ont été aperçues près de Boston avant et après la cérémonie. Parmi les invités figuraient Robert Downey Jr. et son épouse Susan Downey, Chris Hemsworth et sa femme Elsa Pataky, Jeremy Renner, ainsi que John Krasinsky et Emily Blunt. Aucune image de la cérémonie ou de la réception n’a été diffusée sur les réseaux sociaux. Selon Page Six, les invités ont été tenus de signer un accord de confidentialité et de laisser leurs téléphones portables de côté.