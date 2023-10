La police a procédé à une intervention à la résidence de Britney Spears après qu’une vidéo a été partagée sur Instagram, la montrant en train de danser avec des couteaux. Cette séquence serait en réalité un hommage à Shakira, et les objets utilisés factices.

"J’en ai assez"

Une vidéo récente publiée sur Instagram, où l’on pouvait voir Britney Spears en train de danser avec des couteaux, est devenue virale. L’ampleur de la diffusion de cette vidéo a conduit les autorités à intervenir à la résidence de la pop star pour vérifier son état de santé. Pendant la nuit du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre, la chanteuse, récemment devenue célibataire, a pris l’initiative de rassurer ses fans. "C’est une blague que l’on parle encore de mon état de santé ?! Je croyais qu’on était passé à autre chose ?", a-t-elle lancé sur Instagram.

"Cela fait des années que je suis harcelée chez moi. J’en ai assez. On arrête de parler et on agit. Comme ma mère qui ne répond pas lorsque les paparazzis lui posent des questions sur sa propre fille comme si j’avais fait quelque chose de mal [...] Les gens doivent être responsables de leurs actions", a-t-elle aussi écrit, dans des propos traduits notamment par BFMTV.

Shakira Shakira…

Dans une vidéo précédemment partagée le vendredi, Britney Spears avait déjà apporté des précisions, en expliquant qu’elle effectuait une chorégraphie avec des couteaux factices. "Ce ne sont pas de véritables couteaux. Pas la peine de s’inquiéter ou d’appeler la police. J’essaye d’imiter une de mes chanteuses préférées, Shakira", se justifiait-elle.

Il s’agissait de la prestation de la chanteuse colombienne lors des MTV VMAs au mois de septembre.

