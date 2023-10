Très active sur les réseaux sociaux, Britney Spears a posté une vidéo assez inquiétante. On peut voir la star danser avec des couteaux de cuisine à la main.

Britney Spears fait encore parler d’elle sur internet ! Le 26 septembre dernier, la star de la pop a publié une vidéo assez bizarre.

Elle danse couteaux à la main

Sur les images, la chanteuse américaine, le regard un peu dans le vide, effectue quelques pas de danse.

Jusque-là, rien d’inquiétant à un détail près, l’ex de Justin Timberlake tient dans ses mains des couteaux de cuisine. Sur un faux mouvement, Britney aurait pu se blesser. Ses chiens qui étaient juste à côté, se sont enfuis quand elle a commencé à jouer avec ces objets tranchants.

La vidéo est devenue virale rapidement, les commentaires ont fusé, critiquant l’attitude de l’interprète de "Baby one more time". Ces fans n’ont pas du tout compris son comportement et se sont même inquiétés. Britney Spears a tenu à s’expliquer en voyant les réactions se multiplier. La pop star a rassuré ses fans en précisant qu’elle voulait juste imiter une autre star : Shakira.

Britney Spears traverse une mauvaise passe

La chanteuse a ajouté que les couteaux étaient factices tout en mentionnant qu’Halloween arrive bientôt. Pourtant, un point n’a pas échappé aux fins limiers d’internet, on peut entendre les lames des couteaux s’entrechoquer. Il est donc peu probable qu’ils soient en plastiques.

Britney Spears a l’habitude de poster son quotidien sur Instagram, son réseau social préféré. C’est sur la plateforme qu’elle a pris la parole, après l’annonce de sa séparation avec Sam Asghari. La mère de Sean et Jayden s’ exprime assez souvent Instagram. Dernièrement, elle a publié un message assez particulier : « Il y a trop de négativité autour de moi… Je suis une licorne aujourd’hui, parce que j’ai décidé de l’être. »