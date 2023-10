La PlayStation 5 "slim" de Sony, une version plus petite et plus fine, sera disponible au mois de novembre.

Volume réduit, poids allégé

La firme Sony a levé le voile sur le nouveau design slim de sa PlayStation 5 à quelques semaines de Noël, rapporte Le Figaro. Pour rappel, le premier modèle de cette console est sorti fin 2020. L’entreprise a ainsi proposé une PS5 plus petite et plus fine. Son volume total a été réduit de plus de 30 %, et son poids a été allégé de 18 à 24 % (en fonction du modèle). Par ailleurs, la PS5 slim comprendra un lecteur Blu-ray et il disposera de 1 To de stockage, contre 825 Go auparavant.

Plus de 500 euros

Les côtés de cette nouvelle version seront aussi scindés en deux : la partie basse peut s’enlever pour pouvoir insérer un lecteur Blu-Ray, vendu séparément à 119,99 euros. Le pied pour garder la console à la verticale, dorénavant optionnel, coûtera 29,99 euros. La sortie de cette PS5 slim est prévue au mois de novembre prochain. Il faudra débourser environ 550 euros pour ce nouveau design avec un lecteur Blu-Ray.

> Consulter notre rubrique Jeux-vidéo