Il s’avère qu’une simple faute d’orthographe a joué un rôle crucial dans l’apparition du célèbre moteur de recherche Google.

Le projet ambitieux de deux étudiants

Google a célébré son 25e anniversaire le mercredi 27 septembre. Pourtant, peu de gens connaissent l’histoire qui a donné naissance à ce célèbre moteur de recherche le plus utilisé au monde. En 1996, deux étudiants de l’Université Stanford, Larry Page et Sergey Brin, se lançaient dans un projet ambitieux : créer un moteur de recherche Internet permettant d’accéder rapidement aux informations les plus pertinentes sur n’importe quel sujet. À l’époque, le nombre de pages web approchait déjà les 10 millions, rapporte le site Rtl.fr.

Pour nommer leur moteur de recherche, les deux Américains ont opté pour "BackRub" (qui signifie "massage de dos" en français). Cependant, alors que leur technologie gagnait en popularité, ils ont réalisé qu’il était nécessaire de lui attribuer un nom plus sérieux.

L’erreur qui a changé l’histoire

Lors de discussions avec d’autres étudiants, Sean Anderson a suggéré le nom "Gogolplex", que Larry Page envisageait de simplifier en "Gogol". Ce terme faisait référence au chiffre "un" suivi de cent zéros, une notion mathématique inventée par le mathématicien Edward Kasner en 1938. Larry Page a alors demandé à Sean Anderson de vérifier la disponibilité du nom de domaine "Googol.com" pour le réserver rapidement. Cependant, Sean, meilleur en mathématiques qu’en orthographe, a accidentellement écrit "Google" au lieu de "Googol".