L’annonce de son arrivée dans la série

La série satirique "Parlement" revient pour sa troisième saison, et cette fois-ci, l’eurodéputée française Manon Aubry fait une apparition dans la série, jouant son propre rôle. Dans un montage vidéo publié par l’eurodéputée française, Xavier Lacaille le personnage qui joue le truculent Samy annonce qu’il rejoint l’équipe de Manon Aubry en tant que collaborateur parlementaire, révélant ainsi l’arrivée de l’élue dans le casting de la série. Il est à noter que cette série a déjà accueilli des personnalités politiques françaises dans le passé, rappelle le Huffington Post. Dans la saison précédente, Clément Beaune, qui était alors secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, avait fait une apparition en jouant son propre rôle lors d’une scène.

La participation d’Angela Merkel attendue

La série "Parlement" explore les coulisses des institutions européennes et cette saison se concentrera sur la "guerre entre les institutions européennes", en mettant en avant les conflits entre le Parlement européen et la Commission européenne. La commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, fera également une apparition dans cette saison. L’équipe de la série a également exprimé son désir d’inviter d’autres personnalités politiques de renom à participer à la série, notamment en mentionnant qu’ils avaient écrit à Angela Merkel, bien que n’ayant pas encore reçu de réponse de sa part. "On a écrit à Angela Merkel, mais pour l’instant pas de réponse…", a notamment déclaré le créateur de la série.

