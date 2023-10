Après une année 2022 mitigée, le PDG de Rolls-Royce, Tufan Erginbilgic, s’engage dans un processus de redressement pour l’entreprise britannique. Dans ce cadre, le groupe va supprimer jusqu’à 2500 emplois dans le monde.

"Nous bâtissons un Rolls-Royce prêt pour l’avenir"

Rolls-Royce, le géant industriel britannique spécialisé dans les moteurs d’avion, a fait part de son intention de réduire ses coûts en supprimant jusqu’à 2 500 emplois à l’échelle mondiale. Le groupe l’a annoncé dans un communiqué ce mardi 17 octobre. Ces postes représentent près de 6 % de l’effectif total de l’entreprise, qui compte dans les 42 000 salariés.

Le directeur général Tufan Erginbilgic a souligné : "Nous sommes en train de forger un Rolls-Royce prêt pour l’avenir. Cela implique la mise en place d’une organisation plus agile et efficiente". Cette restructuration prévoit la consolidation des fonctions d’ingénierie, de technologie et de sûreté au sein d’une équipe unique.

Tufan Erginbilgic élabore un plan de transformation ambitieux

En 2021, Rolls-Royce avait réussi à retrouver la rentabilité après avoir enregistré des pertes substantielles en 2020, principalement en raison de l’impact massif de la crise sanitaire sur le secteur de l’aviation. Cependant, en 2022, le groupe a malheureusement replongé dans les pertes financières.

L’entreprise avait dévoilé en août un bénéfice net de 1,2 milliard de livres pour le premier semestre, contre une perte de 1,6 milliard sur la même période en 2022. Tufan Erginbilgic avait élaboré un plan de transformation ambitieux dans lequel il prévoyait une revue stratégique visant à orienter les investissements vers les opportunités les plus prometteuses.