Suite à l’amélioration des conditions météorologiques, le niveau de vigilance vagues – submersion passe en jaune pour la zone Sud et Ouest.

Météo-France précise que l’épisode de forte houle se termine. Cependant, la mer restera forte dans le secteur Sud et Ouest et agitée dans l’Est.

Des vagues pouvant atteindre 3,50 mètres de hauteur sont encore attendues en cours de journée.

Il est important de continuer de respecter les consignes de sécurité afin d’éviter des accidents éventuels.

Il convient de rester prudent et d’éviter les secteurs exposés (plages, fronts de mer, ports, routes en bordure de littoral, etc.).

Rappel des consignes de sécurité en vigilance Jaune vagues-submersion

- Je circule avec précaution en bord de mer, je limite ma vitesse sur les routes exposées à la houle

- Pour les plaisanciers, et les professionnels de la mer : je ne prends pas la mer et je protège les embarcations en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau

- Je ne me baigne pas

- Je reste très vigilant, je ne m’approche pas du bord de l’eau et je me méfie des rouleaux (même une zone à priori non exposée – rebord de falaise par exemple – peut être balayée par une vague soudaine plus forte que les autres)