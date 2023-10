Météo-France a émis un bulletin de vigilance orange vagues - submersion concernant les zones Ouest et Sud de La Réunion à compter du 18 septembre 2023 à 23h.

Situation générale :

Un train de houle très énergétique de Sud-Ouest arrivera ce soir et s’amplifiera dans la nuit pour atteindre un pic en journée demain.

Des vagues pourront atteindre jusqu’à 4 mètres 50 de hauteur.

La fin probable de cet épisode est prévue pour le mardi 19 septembre 2023 à 21h.

Il convient de rester prudent et d’éviter les secteurs exposés (plages, fronts de mer, ports, routes en bordure de littoral, etc.).

Rappel des consignes de sécurité en vigilance orange vagues-submersion

- Je ne prends pas la mer

- Je m’éloigne des côtes, des plages, des fronts de mer et des estuaires

- Je me tiens informé https://vigilance.meteofrance.fr/fr/la-reunion

- Je surveille la montée des eaux et je protège les biens qui peuvent être inondés

- En cas de montée des eaux, je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit