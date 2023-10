Une vanille péi est en ce moment cultivée à La Réunion. La variété se veut plus résistante aux champignons et au changement climatique.

Un seul bourgeon floral, c’est le seul qui est sorti dans toute cette production à Saint-Philippe.

"Normalement sur cette période de l’année elle est présente partout, sur toutes les parcelles en sous-bois. Et ici on a que 2% des pieds qui ont une induction florale. Ce sont les conséquences du changement climatique qu’on observe depuis quelques années", explique Florice Courtois, producteur de vanille.

Constat, l’épice se fait de désirer à La Réunion et la production a été divisée par deux.

"Le début de floraison est plus tard et la fin aussi. En 2022, la campagne a duré jusqu’au mois de février, on avait jamais vu ça", commente Willy Boyer, agriculteur.

Le responsable , le changement climatique. En effet, hiver trop doux et humide ont favorisé la circulation du Fusariose, un champignon infernal pour la vanille.

"Le champignon peut monter jusque dans la tige et au fur et à mesure, la plante, trop fatiguée, n’aura pas la possibilité de récupérer des nutriments dans le sol", ajoute Carine Charron, chercheur en génétique à la Cirad.

Ainsi, pour pallier le souci, une nouvelle variété de vanille est expérimentée. Elle semble plus résistante face au risque de maladie et de sécheresse.

Aujourd’hui, 20% des pieds expérimentés affichent une résistance forte face à la fusariose. La plante promet également, des merveilles au niveau du goût.