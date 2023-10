Anyl Veldjee est un homme originaire de Madagascar. Atteint d’un cancer de la peau, il doit recevoir des soins à Maurice pour espérer avoir une meilleure prise en charge et ainsi continuer à vivre.

Anyl Veldjee, âgé d’une soixantaine d’années est originaire de Madagascar, du village de Tuléar. En début d’année, on lui a annoncé qu’il était atteint d’un cancer de la peau, après qu’un grain de beauté ait été métastasé. "Actuellement il est au stade 4...", nous raconte sa nièce installée à La Réunion. "Là il en peut plus". Il ne peut plus se déplacer tout seul, son frère est avec lui.

Il doit recevoir des soins à Maurice. Malheureusement, les coûts médicaux associés à un traitement aussi intensif sont "accablants". Anyl Veldjee et sa famille se trouvent dans une situation financière difficile. Ses soins médicaux s’élèvent à près de 30 000 euros.

Il doit pratiquer une radiothérapie, immunothérapie et chimiothérapie. La famille n’a malheureusement pas assez de moyens pour l’aider. C’est pourquoi ses proches lancent une cagnotte en ligne.